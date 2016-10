Dr. Dre dreigt Sony aan te klagen om tv-film

LOS ANGELES - Dr. Dre is niet blij met een tv-film over hem die volgende week in première moet gaan. De rapper heeft gedreigd filmstudio Sony aan te klagen, meldt TMZ.

Door ANP - 9-10-2016, 12:48 (Update 9-10-2016, 12:48)

In de film ‘Surviving Compton: Dre, Suge & Michel’le’ wordt Dr. Dre zeer agressief neergezet. Zo slaat hij Michel’le, met wie de rapper jaren geleden een romance had. Dre ontkent dat hij de r&b-zangeres heeft mishandeld en wijst er onder meer op dat ze nooit in een ziekenhuis is geweest of naar de politie is gestapt.

Sony is niet de enige die een waarschuwing kreeg van Dre. Ook Michel’le heeft volgens TMZ een brief ontvangen.