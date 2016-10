Simon: ik had Niall nummer 1-hit bezorgd

LONDEN - Simon Cowell kan het nog steeds niet verkroppen dat One Direction-zanger Niall Horan een ander platenlabel koos voor zijn soloplaat. Niall's eerste debuutsingle This Town kwam deze week niet verder dan de negende plek in de Britse hitlijsten.

“Als hij mij trouw was gebleven, had hij waarschijnlijk een nummer 1-hit gehad”, zei Simon tegen Sunday Mirror. “Maar weet je wie nu op nummer 1 staat? James Arthur. Ik ben heel blij dat hij terug is bij ons met een fantastische plaat.”

Simon ontdekte de jongens van One Direction toen zij auditie deden voor X Factor. De talentscout en platenbaas zette de vijf bij elkaar en maakte ze wereldberoemd. Nu One Direction een pauze heeft ingelast, werken een aantal jongens aan een solocarrière. Niall en Liam Payne kozen ervoor met een ander label dan dat van Simon in zee te gaan, tot groot ongenoegen van Simon.

Deze zomer liet hij al weten verrast te zijn dat Liam niet bij zijn label SyCo tekende. “Het fijne aan deze jongens - nou ja, niet allemaal, maar de meesten - is dat ze zo trouw zijn”, zei Simon destijds. Toen roemde hij ook de loyaliteit van Niall, die pas vorige maand bij Capitol Records tekende. Dat label legde ook Liam vast.