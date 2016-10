Poolse regisseur Andrzej Wajda (90) overleden

LONDEN - De Poolse regisseur Andrzej Wajda is zondag overleden, meldt de BBC. De filmmaker, die vier keer werd genomineerd voor een Oscar, is 90 jaar geworden.

Door ANP - 10-10-2016, 1:44 (Update 10-10-2016, 1:44)

Wajda wordt beschouwd als de belangrijkste regisseur van de Poolse Filmschool die in de jaren 50 ontstond. Veel van zijn films, zoals Kanal (Het riool der verschrikking), Czlowiek z marmuru (De man van marmer) en Czlowiek z zelasa (De man van ijzer) haalden inspiratie uit de geschiedenis van Polen. Zijn laatste film, Powidoki, verscheen dit jaar en gaat over de artiest Wladyslaw Strzeminski. In 2013 maakte hij de film Walesa, een portret van de vakbondsleider en president Lech Walesa.

In 2000 ontving Wajda een ere-Oscar voor zijn bijdrage een de filmwereld. De film Czlowiek z zelasa werd in 1981 bekroond met de Gouden Palm in Cannes.

Wajda is vier keer getrouwd geweest. Met zijn derde vrouw, actrice Beata Tyszkiewicz, kreeg hij in 1967 een dochter.