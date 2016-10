Eva Longoria steunt Clinton met eigen emoji

ANP Eva Longoria steunt Clinton met eigen emoji

LOS ANGELES - Eva Longoria heeft een eigen emoji van Hillary Clinton gemaakt om de presidentskandidate te steunen tijdens haar debat met Donald Trump zondagavond. Via Twitter heeft ze haar volgers gevraagd deze zogenoemde Evamoji te gebruiken wanneer ze over het debat twitteren.

Door ANP - 10-10-2016, 4:01 (Update 10-10-2016, 4:01)

De emoji is te krijgen via Eva's eigen Evamoji-app, waarop nog veel meer emoji's en stickers te vinden zijn. De emoji toont Hillary lachend en met haar duim omhoog. Eva, die sinds haar huwelijk afgelopen zomer voluit Eva Longoria Baston heet, steunt de democratische partij al langer. In juli gaf ze nog een toespraak op de partijconventie.

Eva is niet de enige ster die het debat volgt. Via Twitter zijn de opmerkingen te lezen van onder anderen DJ Pauly D, Sarah Silverman, Bette Midler, Alyssa Milano, John Cusack, Minnie Driver en Katy Perry.