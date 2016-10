Fajah Lourens extra gevoelig na dood neefje

AMSTERDAM - Fajah Lourens (35) is voor het eerst sinds haar zestiende al zeven maanden vrijgezel. ''Ik geloof nog wel in de liefde, maar wel met een gewone man'', vertelt de dj en schrijfster van het boek Killerbody in het AD.

Fajah verloor afgelopen zomer haar elf maanden oude neefje Elfin tijdens een familiedrama. ''Ik ben extra gevoelig geworden sinds Elfin'', zegt Fajah, die het verlies nog niet heeft verwerkt. "Het gaat met ups en downs." Dagelijks bekijkt ze een foto van hem op haar telefoon. ''Ik mis hem zo. Het knuffelen. Mijn zus is zó sterk. Ik weet niet of ik dat zou zijn als één van mijn kinderen zou overlijden."

Fajah vertelt de krant binnenkort een vitaminelijn te willen opzetten. Ze krijgt daarbij hulp van sprinter Churandy Martina.