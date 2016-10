Halfbroer Sylvester Stallone gewond na aanval

TALLAHASSEE - De 19-jarige halfbroer van Sylvester Stallone is slachtoffer van een brute aanval. TMZ meldt dat Dante Stallone op een campus in Tallahassee, de hoofdstad van Florida, zaterdag is aangevallen door twee mannen. Hij liep daarbij een gebroken kaak en een gespleten gehemelte op. Ook tanden van Dante zijn uit zijn mond geslagen.

Door ANP - 10-10-2016, 15:40 (Update 10-10-2016, 15:40)

Dante is de zoon van de in 2011 overleden Frank Stallone sr. en zijn vierde vrouw Kathleen. Frank is de vader van Sylvester Stallone. De Amerikaanse acteur vertelt TMZ dat zijn halfbroer geen vlieg kwaad doet en nooit problemen veroorzaakt. ''Het is heel tragisch en schandelijk'', zegt Sylvester Stallone.

De politie is op zoek naar de daders.