Ronnie Flex wil ook Curaçao gaan veroveren

WILLEMSTAD - Rapper Ronnie Flex wil ook het Caribisch gebied gaan veroveren. Dat vertelt hij in een interview met FunX-dj Fernando Halman op de site Nandoleaks.com.

10-10-2016

Het tweetal is deze week samen op Curaçao vanwege het eerste Urban Festival dat op het eiland plaatsvindt. “Drie jaar geleden stond ik in Nederland in een buurthuis voor vier mensen te rappen, en nu sta ik hier op één van de mooiste eilanden ter wereld”, roept Ronnie Flex in het filmpje naar het publiek.

De rapper, vooral bekend van het nummer Drank & Drugs, merkt wel dat hij op de Antillen nog hard aan de weg moet timmeren. “Mensen kennen mijn liedjes wel, maar nog niet de persoon”, lacht hij. “Hier kennen nog niet zoveel mensen mij als in Nederland of Suriname.”

De artiest uit Capelle vertelt verder dat hij zeer binnenkort een nieuwe single en een nieuw album gaat uitbrengen. In het nummer Plek als dit zijn veel invloeden uit Suriname te horen, het land waar zijn moeder vandaan komt.