ANP Geri Halliwell is in verwachting

LONDEN - Geri Halliwell is zwanger. De voormalige Spice Girl verwacht met haar man Christian Horner hun eerste kindje. Geri is al moeder van de tienjarige Bluebell.

Door ANP - 10-10-2016, 18:47 (Update 10-10-2016, 18:47)

Ginger Spice maakte het nieuws bekend op Instagram met een tekening van een zwangere vrouw. 'God bless mother nature #MamaSpice', heeft ze erbij geschreven.

Een woordvoerder van de zangeres bracht een verklaring over het babynieuws. "Spice Girl Geri Horner (geboren Halliwell), 44, en haar man Christian Horner, 42, zijn verheugd om aan te kondigen dat ze samen hun eerste kind verwachten. Het echtpaar is dolblij met het goede nieuws en kan niet wachten om de nieuwste toevoeging aan hun familie te verwelkomen."

Gerri is met Emma Bunton en Mel B druk bezig om de voormalige meidenband nieuw leven in te blazen. Zo zouden ze in het geheim al nieuwe nummers hebben opgenomen en zijn er plannen om volgend jaar een reünieconcert te geven in Hyde Park voor de 21ste verjaardag van hun album Wannabe. Victoria Beckham en Mel C zien een revival van de band niet zitten.