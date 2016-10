Steun voor Shailene Woodley na arrestatie

ANP Steun voor Shailene Woodley na arrestatie

LOS ANGELES - Verschillende Hollywoodcollega's hebben op sociale media Shailene Woodley een hart onder de riem gestoken. De actrice werd maandag gearresteerd tijdens een protest tegen een oliepijplijn.

Door ANP - 11-10-2016, 2:29 (Update 11-10-2016, 2:29)

"Shai was vandaag gearresteerd", twitterde The Fault In Our Stars-collega Ansel Elgort. De acteur riep met een linkje naar meer informatie zijn volgers op zich in te lezen over de pijplijn en het protest daartegen. Mark Ruffalo sprak zijn steun uit voor de 24-jarige actrice. "Ik sta achter Shailene Woodley en haar protest."

Maggie Q, met wie Shailene in Divergent te zien was, deelde het bericht van de aanhouding met het bijschrift "Je kunt mensen arresteren, maar je kunt ze niet het zwijgen opleggen." The Fault In Our Stars-schrijver John Green zei: "Ik heb diepe bewondering voor haar vastberadenheid en passioneel activisme."

Shailene deelde de beelden van de arrestatie op Facebook Live. Ze gaf daarbij ook live commentaar van het protest en het politie-optreden. Volgens de actrice verliep het protest vreedzaam en waren de demonstranten al onderweg naar hun auto's toen de politie "met enorme geweren en wapenstokken" ingreep.