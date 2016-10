Shia LaBeouf getrouwd door Elvis

ANP Shia LaBeouf getrouwd door Elvis

LAS VEGAS - Shia LaBeouf is maandag in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Mia Goth. De twee kozen voor een huwelijk in Las Vegas, waarbij ze getrouwd werden door een Elvis Presley-imitator.

Door ANP - 11-10-2016, 2:40 (Update 11-10-2016, 2:40)

TMZ legde de hand op een filmpje waarop is te zien hoe de bruid in een roze cadillac aankomt bij trouwkapel Viva Las Vegas. Op die locatie kunnen bruidsparen kiezen voor verschillende thematische huwelijken: naast het Elvis Presley-thema kan er bijvoorbeeld ook getrouwd worden in Hawaiiaanse sferen.

Mia en Shia zijn vier jaar samen. Het Brits-Braziliaanse model en de excentrieke acteur en kunstenaar ontmoetten elkaar op de set van de film Nymphomaniac: Volume II.