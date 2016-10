'Jan Keizer mag naam BZN niet gebruiken'

VOLENDAM - Jan Keizer en Anny Schilder mogen niet meer onder de naam BZN optreden. De voormalig manager van de Volendamse groep Dick de Boer maant de twee dinsdag in De Telegraaf te stoppen. "Anders kan het wel eens eindigen in een rechtszaak", zo stelt hij in de krant.

Door ANP - 11-10-2016, 7:50 (Update 11-10-2016, 7:50)

De Boer, de eigenaar van de merknaam en het logo van BZN, is razend dat Jan en Anny fans misleiden door te zeggen dat 'BZN' komt optreden. "Ze grijpen alles aan om geld te genereren", zegt hij. "Ze zetten de fans op het verkeerde been. Zelfs voor een fanclub van BZN leek het zó duidelijk dat er in Hardenberg een nieuwe reünie kwam dat ze al kaartjes hadden gekocht. Kun je nagaan hoe misleidend het is. Bovendien heeft Anny maar acht jaar bij BZN gezeten."

Toen BZN er in 2007 mee ophield wees niets er nog op dat Jan ooit de naam weer wilde gebruiken. "Toen kwam helemaal niet ter sprake dat Jan met Anny verder zou gaan. Toen wisten we niet beter of Jan ging solo. Later ging hij met zijn dochter zingen, maar nu al enige tijd met Anny. Geen enkel probleem, maar dat moet hij niet onder onze naam doen", aldus De Boer.

Het management stelt in een reactie in de krant dat het logo inmiddels niet meer wordt gebruikt. "Maar '40 jaar BZN-hits' blijven we gebruiken, want het is gewoon de waarheid dat ze al die oude hits zingen."