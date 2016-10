Oranje snoept kijkers weg

HILVERSUM - De gebruikelijke kijkcijfertoppers hebben maandagavond flink wat kijkers moeten inleveren. De wegzappers stemden hun televisie massaal af op voetbal: ruim 2,7 miljoen Nederlanders keken naar het WK-kwalificatieduel tussen het Nederlands elftal en Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 11-10-2016, 8:55 (Update 11-10-2016, 8:55)

De voetbalwedstrijd had vooral gevolgen voor de NPO1-programma's Spoorloos, Radar en Anita wordt opgenomen, die allemaal kijkers verloren. Spoorloos is de grootste verliezer. Vorige week was het programma nog goed voor 1,8 miljoen kijkers, nu wist het 700.000 minder mensen te trekken. De SBS-serie Dokter Tinus ging ruim 400.000 kijkers achteruit en scoorde maandag 943.000 kijkers.

NPO1 scoorde wel relatief veel nachtelijke kijkers. Naar het verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Hillary Clinton keken 46.000 mensen.