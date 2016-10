'Overvallers Kim Kardashian waren amateurs'

PARIJS - De criminelen die Kim Kardashian vorige week beroofden in een hotel in Parijs, waren helemaal niet zo professioneel als gedacht wordt. In de ogen van de realityster zagen ze er uit als een stel amateurs, zeggen bronnen tegen TMZ.

Door ANP - 11-10-2016, 11:41 (Update 11-10-2016, 11:41)

Kim zou tegen de politie hebben verklaard dat de daders bijzonder aarzelend en onzeker handelden. Ze zou in en uit de badkuip zijn gesleept en de overvallers trokken verschillende keren hun pistool om die vervolgens weer te laten zakken. Ook leek het erop alsof ze ruzie hadden en zagen de politie-uniformen die de criminelen droegen er helemaal niet echt uit.

In het hotel lieten de daders bovendien tiewraps en ducttape liggen. Tijdens hun vlucht verloren ze vervolgens een van de gestolen sieraden. Van hen ontbreekt desondanks nog ieder spoor.