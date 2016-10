Drake cancelt rest van tournee

ANP Drake cancelt rest van tournee

TORONTO - De enkelblessure van Drake is ernstiger dan gedacht. De zanger en rapper moet daarom noodgedwongen de rest van zijn Summer Sixteen Tour afzeggen.

Door ANP - 11-10-2016, 13:02 (Update 11-10-2016, 13:07)

Drake heeft al langer last van zijn enkel, maar ging tot dusver gewoon door met optreden. Dat had hij beter niet kunnen doen, want daardoor is zijn blessure erger geworden, zegt zijn woordvoerder tegen People. Vorige week werd al bekend dat Drake drie concerten in Toronto, Philadelphia en Newark had gecanceld. Nu moet ook een streep door de laatste drie optredens van de tour.

De kans is groot dat Drake pas volgend jaar weer met een eigen show op het podium staat. In januari begint hij met zijn volgende tournee, die hij aftrapt met twee optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam.