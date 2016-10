Annet Malherbe en Bianca Krijgsman in BABS

AMSTERDAM - Annet Malherbe, Bianca Krijgsman en Joke Tjalsma zijn vanaf december te zien in BABS. In de feelgood-serie, die voor KPN Presenteert wordt gemaakt, speelt Diederik Ebbinge een dubbele hoofdrol.

Door ANP - 11-10-2016, 14:15 (Update 11-10-2016, 14:15)

BABS gaat over buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Loek Nieuwenhaag (Ebbinge) die populair is omdat hij als twee druppels water lijkt op de bekende acteur Anton Faber. Loek is ontdekt door lookalike-agency Look-a-Layla, het bureau van de chaotische Layla van Weteren (Malherbe). Krijgsman speelt de rol van Anneke Bol, Loeks ex, en Tjalsma kruipt in de huid van zijn moeder, Marian Nieuwenhaag.

BABS, dat wordt geregisseerd door Rita Horst, is vanaf 9 december beschikbaar voor klanten van KPN. Een aantal afleveringen is vanaf dan ook tijdelijk online voor iedereen te zien.