Ferri Somogyi is weer single

AMSTERDAM - Ferri Somogyi en zijn vriendin Daniëlle Bubberman zijn uit elkaar. Dat heeft het management van Ferri aan Shownieuws bevestigd.

Door ANP - 11-10-2016, 16:07 (Update 11-10-2016, 16:07)

Het stel was nog niet zo lang samen. Begin juni maakten de GTST-acteur en het 20 jaar jongere model en professioneel acrobate bekend een relatie te hebben.

In juli bekende Ferri nog gek op Daniëlle te zijn. ''Ik wil het liefst heel veel bij haar zijn. We kennen elkaar pas heel kort. Het gaat hartstikke goed", zei de smoorverliefde Somogyi in RTL Boulevard.