ANP Robbie Williams heeft last van artritis

LONDEN - Robbie Williams heeft last van artritis in zijn rug en kan daarom minder vaak optreden. Dat vertelt de zanger aan het Britse dagblad Daily Star.

Door ANP - 12-10-2016, 2:55 (Update 12-10-2016, 2:55)

Robbie zegt graag op tour te gaan als zijn nieuwe album, Heavy Entertainment Show, volgende maand uitkomt. Hij zal het dan echter wel een stuk rustiger aan moeten doen vanwege zijn aandoening: "Maar ik moet wel iets doen op het podium, al is het maar om de tijd te vullen", zegt Robbie gekscherend.

De 42-jarige zanger vertelt ook openhartig over zijn regelmatige drugsgebruik in het verleden. Volgens Robbie is het hebben van kinderen wat hem nu op het rechte pad houdt: "Ik heb al mijn aandacht op mijn kinderen gefocust, en blijf weg van mijn neurotische- en verslavende gedrag".