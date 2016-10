Kylie Jenner nog steeds smoorverliefd op Tyga

LOS ANGELES - Kylie Jenner is nog steeds stapelgek op rapper Tyga. Dat vertelt ze in een interview met het tijdschrift Complex.

Volgens Kylie adviseren veel mensen haar een einde te maken aan de relatie met Tyga, maar het 19-jarige model wil daar niets van weten en zegt dat hun relatie volwassen is. "Er zijn nog steeds mensen die zeggen 'je moet weg bij hem', maar we zijn geen stelletje voor anderen. We houden van elkaar", aldus Kylie.

Eerder dit jaar namen Kylie en Tyga een break en werd Kylie gezien met rapper PartyNextDoor. Daarvan zegt ze zelf dat het niets betekende en ze gewoon lol met elkaar hadden. "Ik wilde weten hoe het was om alleen te zijn", aldus Kylie.

Ze kwam er achter dat Tyga een belangrijke steun voor haar is: "Ik ben trots op mezelf dat ik niet elke dag gek wordt van dit leven en Tyga heeft me daarmee geholpen", zegt Kylie.