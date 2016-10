Blaudzun hoeft geen hits

ANP Blaudzun hoeft geen hits

AMSTERDAM - Blaudzun is er niet gebrand op om hits te scoren. De zanger is daar naar eigen zeggen nooit mee bezig, zegt hij in de Volkskrant.

Door ANP - 12-10-2016, 8:06 (Update 12-10-2016, 8:06)

"Ik ben eigenlijk nooit uit geweest op het schrijven van hits", vertelt Blaudzun. "Er wordt me ook wel eens verweten dat mijn liedjes geen refrein hebben. Dat klopt. Ik vind het maken van hits niet zo boeiend. Van die liedjes die je in elkaar zet en waar iedereen dan iets mee kan. Dat is zo IKEA."

Ook op zijn nieuwe album Jupiter, het eerste deel van een drieluik, staan dan ook geen hits, vermoedt Blaudzun. Wel klinkt het iets minder zwaar dan zijn vorige cd's Heavy Flowers en Promises of No Man's Land. "Geen album met kop en staart, maar losse nummers", zo beschrijft de 41-jarige zanger het.

"Zodra een plaat helemaal af is, kan hij ook weer weg. Dan is het gewoon klaar voor me. Jupiter is een levend iets", aldus Blaudzun. "De eerste negen liedjes zijn er en ik ben meteen begonnen aan nieuwe nummers. De eerste wordt niet het begin van een nieuwe plaat maar liedje tien van Jupiter."