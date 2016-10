Kim Kardashian sleept roddelsite voor rechter

LOS ANGELES - Kim Kardashian sleept een entertainmentsite voor de rechter vanwege beweringen dat de realityster de overval waarvan ze vorige week slachtoffer werd in Parijs, heeft verzonnen. Ze eist een schadevergoeding wegens laster, meldt de BBC.

Door ANP - 12-10-2016, 8:37 (Update 12-10-2016, 8:37)

Het gaat om de site MediaTakeout. In de claim staat dat Kim als slachtoffer van een gruwelijke en traumatiserende overval terugkeerde in de Verenigde Staten en daar opnieuw slachtoffer werd, maar dit keer van een roddeltabloid dat een serie artikelen publiceerde waarin Kim werd neergezet als een 'leugenachtige dief'. In de publicaties wordt zonder feitelijke ondersteuning beschreven dat Kim de overval heeft verzonnen om vervolgens een de schade te claimen bij haar verzekeringsmaatschappij, puur om haar eigen vermogen te verhogen.

De eigenaar van de site, Fred Mwangaguhunga, weigert tot dusver de artikelen terug te trekken en zich te verontschuldigen. MediaTakeout heeft nog niet gereageerd op de zaak.