ANP Leonard Cohen klaar om te sterven

NEW YORK - Leonard Cohen maakt zich langzamerhand op voor de laatste fase in zijn leven. De 82-jarige zanger heeft nog wat onafgemaakte muziek op de plank liggen, maar is er niet zeker van dat hij dat ooit af kan maken.

Door ANP - 12-10-2016, 15:13 (Update 12-10-2016, 15:13)

"Misschien, wie weet", zegt Cohen in een openhartig interview met The New Yorker. "Misschien krijg ik een tweede adem, ik weet het niet", aldus de singer-songwriter die vooral beseft dat zijn dood vrijwel het enige is wat er nog aan zit te komen voor hem. "Ik heb nog wat werk te doen. Vooral zaken afhandelen. Ik ben klaar om te sterven. Ik hoop dat het niet al te zwaar wordt."

Cohen brengt deze maand zijn veertiende studioalbum, You Want it Darker, uit. De nieuwe plaat telt negen nummers en is de opvolger van het in 2014 uitgekomen Popular Problems. De eerste single is al uit. Het gaat om een remix van de gelijknamige titelsong door de Duitse dj Paul Kalkbrenner.