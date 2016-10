Zayn Malik gaat ontwerpen voor Versace

ANP Zayn Malik gaat ontwerpen voor Versace

NEW YORK - Zayn Malik heeft zijn zinnen gezet op succes in de modewereld. De 23-jarige zanger is de nieuwe ontwerper van Versus Versace, de jongere, hippere lijn van het Italiaanse modemerk.

Door ANP - 12-10-2016, 17:57 (Update 12-10-2016, 17:57)

Volgens Donatella Versace is Zayn ‘perfect’ voor de lijn. “Versus is de rock-‘n-roll van de Versace-familie en heeft altijd nauwe banden met de muziekwereld gehad”, zei de ontwerpster tegen New York Times. “Iedereen van de Foo Fighters tot Lenny Kravitz heeft opgetreden tijdens de shows en alles draait om rebels gedrag. Zayn is perfect.”

Donatella ontmoette Zayn jaren geleden toen hij nog lid was van boyband One Direction. Ze was meteen geïntrigeerd door de stille zanger. “Ik was niet bepaald fan van de band. Maar toen ontmoette ik hem weer toen zijn relatie met Gigi begon en maakte hij een diepe indruk op me. En hij vertelde me dat hij dol is op mode. Toen wist ik dat ik de juiste persoon had gevonden.”

Bij het ontwerpen van zijn eerste kledinglijn krijgt Zayn hulp van Donatella. De Zayn X Versus-lijn is vanaf dit voorjaar verkrijgbaar. De zanger zal ook te zien zijn in reclamecampagnes van het merk.