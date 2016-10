Glennis Grace en drummer Robert uit elkaar

AMSTERDAM - Glennis Grace is weer vrijgezel. De 38-jarige zangeres heeft een paar maanden geleden een punt gezet achter haar relatie met Robert Bieseweig, de drummer in haar band. Dat liet ze woensdag weten aan RTL Boulevard.

Door ANP - 12-10-2016, 19:49 (Update 12-10-2016, 19:49)

Glennis trok voor de zomer de stekker uit de relatie. Aan het entertainmentprogramma van RTL liet ze weten dat zij en Robert ‘te verschillend’ waren. Daarom was het voor de twee moeilijk iets op te bouwen.

Glennis en Robert vielen in de zomer van 2013 voor elkaar. De twee kenden elkaar toen al jaren, maar de vonk sloeg pas later over. Glennis noemde de drummer ‘de ware’ en zei te hopen een kind met hem te krijgen. Uit een eerdere relatie heeft de zangeres een zoon, Anthony.