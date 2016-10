Victoria maakt rode loper-show Televizier

HILVERSUM - Victoria Koblenko voelt de bekende Nederlanders die donderdagavond het Gouden Televizier-Ring Gala bijwonen aan de tand over hun kleding. De actrice presenteert met Daan Boom, bekend van Streetlab, de rode loper voorafgaand aan het gala. Dat maakte Televizier woensdagavond bekend.

Door ANP - 12-10-2016, 20:07 (Update 12-10-2016, 20:07)

Victoria en Daan praten met de genomineerden over hun verwachtingen en willen van alle vrouwelijke BN’ers weten ‘van wie’ hun outfit is. De Televizier-Ring Red Carpet Show is live te volgen via de website van de televisiegids.

“Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de onthulling wie de Gouden Televizier-Ring wint”, weet adjunct-hoofdredacteur Jeroen de Goeij. “Maar minstens zo leuk is om te zien wie er over de rode loper arriveren en wat de BN’ers dragen.”