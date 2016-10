Ontknoping Televizier-Ring op nieuwe locatie

AMSTERDAM - Wie gaat er dit jaar naar huis met de Gouden Televizier-Ring? Donderdagavond wordt bekend of de felbegeerde prijs voor het beste tv-programma van het jaar gaat naar Floortje naar het einde van de wereld, Geer & Goor: zoeken een hobby! of Penoza. De 51e editie van het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala vindt dit keer plaats op een nieuwe plek; in de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Door ANP - 13-10-2016, 3:53 (Update 13-10-2016, 3:53)

Voorgaande jaren togen de tv-makers naar Koninklijk Theater Carré. In de HMH is meer plek voor publiek, dat kaarten kon kopen voor het gala. In totaal zijn er duizend plaatsen voor fans beschikbaar.

Naast de Gouden Televizier-Ring worden ook de prijzen voor beste kinderprogramma (Gouden Stuiver), beste presentator en presentatrice, acteur en actrice (Zilveren Televizier-Ster) en de Televizier Talent Award uitgereikt.

Het gala, dat wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en Jan Smit, is ook te zien op NPO 1, vanaf 20.30 uur bij de AVROTROS.