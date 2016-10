Sarah Hyland krijgt award voor dierenliefde

ANP Sarah Hyland krijgt award voor dierenliefde

LOS ANGELES - Modern Family-actrice Sarah Hyland krijgt een award van ASPCA, de Amerikaanse variant van de Dierenbescherming.

Door ANP - 13-10-2016, 5:21 (Update 13-10-2016, 5:21)

De 25-jarige wordt geëerd vanwege haar inzet om meer aandacht te krijgen voor asieldieren. Sarah voerde onder meer campagne met ASPCA om mensen bewust te maken van het grote aantal honden en katten dat in Amerikaanse asiels verblijft.

Naast Sarah wordt ook Beth Behrs in het zonnetje gezet tijdens een ceremonie in Los Angeles later deze maand. De Two Broke Girls-actrice krijgt een award voor haar werk met dieren die slachtoffer zijn geweest van geweld of verwaarlozing.