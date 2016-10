Syb pleit voor Friese invloed in The Passion

LEEUWARDEN - Syb van der Ploeg is blij dat het tv-spektakel The Passion volgend jaar in Leeuwarden plaatsvindt. "Dit is een grote opsteker", laat de zanger van De Kast, die bij de eerste editie van de muzikale vertelling in 2011 de rol van Jezus vertolkte, weten aan de Leeuwarder Courant.

Door ANP - 13-10-2016, 9:41 (Update 13-10-2016, 9:41)

Friesland kan met de eigen taal een geweldige, eigen draai geven aan het televisiespektakel, denkt Syb. Zo pleit hij voor Friese elementen en zelfs Friese personages in de muzikale paasvertelling. "Laat Jezus bijvoorbeeld in het Fries In nije dei zingen." Zelf is de zanger nog niet benaderd voor een rol.

Woensdag maakten onder meer de EO en KRO-NCRV bekend dat de zevende editie van The Passion naar Leeuwarden gaat. De paasvertelling wordt op donderdag 13 april live uitgezonden. The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. Welke artiesten er dit keer meedoen, wordt nog bekendgemaakt.