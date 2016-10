The Beatles in Lego

BILLUND - Op verzoek van een trouwe fan heeft de Legofabriek de vier leden van The Beatles in de kleurrijke bouwsteentjes ontworpen. Ze zijn te koop met een versie van de Yellow Submarine, de gele onderzeeër waarover in 1968 een avondvullende animatiefilm werd gemaakt.

Door ANP - 13-10-2016, 11:35 (Update 13-10-2016, 11:35)

De bouwset is vanaf 1 november te koop voor 55 euro. De trouwe fans hebben dan 550 stukjes Lego tot hun beschikking om de onderzeeër en 'The Fab Four' van in elkaar te zetten. Er zit zelfs een vijfde figuurtje bij: Jeremy Hillary Boob, een verzonnen karakter dat in de film meespeelde.

Fan Kevin Szeto gooide zijn wens gewoon in de ideeënbus van de Deense fabrikant. Die was meteen enthousiast. Lego-ontwerper Justin Ramsden bekeek eerst de film en ging vervolgens aan het werk. Hij noemt The Beatles in Lego een droom die is uitgekomen.