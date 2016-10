Erben Wennemars aan de slag voor MAX

AMSTERDAM - Erben Wennemars gaat aan de slag voor Omroep MAX.

Door ANP - 13-10-2016, 12:55 (Update 13-10-2016, 12:55)

In het televisieprogramma Het boerenleven kijkt Erben mee in het leven van drie Nederlandse boeren. Hij volgt hoe een akkerbouwer in Flevoland de overstap naar biologisch maakt en een varkensboer in Drenthe bij het bouwen van een nieuwe biggenstal.

Erben volgt voor de MAX-serie ook een Brabantse boer die waterbuffels houdt en van de melk zelf zuivel maakt.

Het boerenleven is vanaf donderdag 15 december te zien op NPO1.