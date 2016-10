Peter R. de Vries loopt tegen vliegtuig op

ANP Peter R. de Vries loopt tegen vliegtuig op

HILVERSUM - Peter R. de Vries heeft donderdagmiddag een flinke snee in zijn voorhoofd opgelopen. De misdaadverslaggever stootte in Hilversum zijn hoofd tegen een vliegtuig.

Door ANP - 13-10-2016, 17:19 (Update 13-10-2016, 17:19)

''Het leven van een misdaadreporter is vol gevaren... geloof het of niet: tegen een vliegtuig opgelopen op vliegveld H'SUM'', twitterde De Vries bij een foto van zijn hoofdwond. Later voegt hij toe: ''Dit krijg je als je altijd op het scherpst van de snee werkt...''

De presentator gebruikte de hashtag #Specsavers waarmee hij suggereert een bezoekje te moeten brengen aan de brillenwinkel.

Veel van Peters volgers grappen of hij Steve Brown is tegengekomen. De misdaadverslaggever raakte in 2009 gewond toen Brown boos werd omdat hij in een van de uitzendingen van De Vries te zien was.