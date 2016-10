Kim Kardashian stiekem gefilmd na overval

PARIJS - De Franse politie is naarstig op zoek naar degene die eerder deze week een video van Kim Kardashian momenten na de overval in haar Parijse appartement online gooide. Die persoon is strafbaar bezig, weet TMZ.

Door ANP - 13-10-2016, 18:27 (Update 13-10-2016, 18:27)

Vlak na de overval heeft iemand stiekem een filmpje gemaakt van Kim. Op de beelden is te zien hoe de 35-jarige realityster op de bank zit in een witte badjas. Ze lijkt met iemand te facetimen. Ondertussen zoeken agenten in het appartement naar bewijs.

Kims team probeert er nu samen met de Frans politie achter te komen wie de video heeft gemaakt. Het is namelijk illegaal om iemand te filmen in een privésetting wanneer die persoon daar geen toestemming voor geeft. De stiekeme filmer riskeert maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete tot bijna 50.000 euro.

Kardashian is ondertussen nog steeds van slag door de brute overval op 2 oktober. Ze zou professionele hulp krijgen, maar ze is er nog niet klaar voor om weer in het openbaar te verschijnen.