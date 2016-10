Brood-documentaire op IDFA

AMSTERDAM - De documentaire Unknown Brood over Herman Brood is geselecteerd voor het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). De docu beleeft tijdens het filmfestival op zaterdag 19 november in Koninklijk Theater Carré haar première.

Door ANP - 13-10-2016, 18:51 (Update 13-10-2016, 18:51)

De documentaire duikt in het verleden van Brood. Met niet eerder vertoond materiaal en de mensen die het dichtst bij Herman stonden herbeleeft de kijker de belangrijke momenten uit het leven van de beroemde rocker.

Ruim vijftien jaar geleden sprong rock ’n roll-muzikant en schilder Herman Brood van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. De wijze waarop hij een einde maakt aan zijn leven is net zo extravagant als dat hij het heeft geleefd.