ANP Vrouw David Arquette zwanger

LOS ANGELES - David Arquette en zijn vrouw Christina verwachten hun tweede kindje. De 45-jarige acteur maakte via Instagram bekend dat zijn vrouw zwanger is.

Door ANP - 13-10-2016, 19:09 (Update 13-10-2016, 19:09)

''Enorm gezegend en vereerd dat mijn vrouw @christinaarquette in verwachting is van een jongen! Bedankt Christina en dankjewel God voor dit bijzondere cadeau! Charlie en Coco zijn heel erg enthousiast en ik ben dolgelukkig!!!'', schreef David bij een filmpje van zijn zoon Charlie die echofoto's kust.

Charlie is het 2-jarige zoontje van David en Christina. Coco is de 12-jarige dochter die de acteur heeft met Friends-actrice Courteney Cox.

David en Christina begonnen te daten in 2011. Het jaar daarop gingen ze even uit elkaar. In 2013 waren ze weer samen en kondigden toen ook aan hun eerste kindje te verwachten. In de zomer van 2014 vroeg David zijn Christina ten huwelijk. Vorig jaar trouwden de twee.