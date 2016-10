Uma Thurman en ex naar de rechter om dochter

NEW YORK - Uma Thurman en haar ex-verloofde Arpad Busson zien elkaar binnenkort in de rechtbank. Het stel kan het maar niet eens worden over de bezoekregeling voor hun driejarige dochter Luna.

Door ANP - 13-10-2016, 20:37 (Update 13-10-2016, 20:37)

De steenrijke Franse bankier Busson eist meer omgang met zijn dochter. Maar Uma ziet dit niet zitten. De gang naar de rechter is opmerkelijk omdat de twee nog geen jaar geleden tot een overeenkomst kwamen over het ouderlijk gezag. Maar spanningen tussen de twee zijn blijkbaar weer opgelopen.

Thurman en Busson zien elkaar waarschijnlijk in december in de rechtbank, weet New York Post.

De 46-jarige Uma en de 53-jarige Arpad waren samen van 2007 tot 2009, toen het stel de bruiloft afblies. In 2011 probeerden ze het nog een keer. Al snel was Thurman zwanger en in 2012 beviel ze van Luna. De twee verloofden zich opnieuw. Maar het hield wederom geen stand en in april 2014 zetten ze een punt achter hun relatie.