ANP Brad Pitt ziet kinderen eindelijk weer

LOS ANGELES - Brad Pitt heeft afgelopen zaterdag zijn kinderen voor het eerst gezien sinds de breuk met zijn ex Angelina Jolie. Dat meldt Us Weekly.

Door ANP - 13-10-2016, 22:59 (Update 13-10-2016, 22:59)

Niet alle kinderen waren aanwezig bij de reünie. Het is niet bekend wie er ontbraken. Ook was er iemand aanwezig om toezicht te houden op het bezoekje. Hier waren Brad en Angelina het van tevoren over eens geworden.

Pitt en Jolie bereikten bijna twee weken geleden een tijdelijke overeenkomst over het gezag over hun zes kinderen. Zij blijven nu fulltime bij hun moeder terwijl Brad bezoekrecht heeft gekregen. Ook gingen Angelina en Brad ermee akkoord om los van elkaar in therapie te gaan.