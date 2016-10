Pro-skateboarder Dylan Rieder overleden

NEW YORK - Professionele skateboarder en model Dylan Rieder is woensdag op 28-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Dat laat het management van de skateboarder weten aan tijdschrift Jenkem.

Door ANP - 14-10-2016, 1:58 (Update 14-10-2016, 1:58)

Rieder begon op zijn 9e al met professioneel skateboarden en won in 2001 op 13-jarige leeftijd de Damn Am-wedstrijd.

Naast skateboarden was Rieder ook een succesvol model. In 2013 was hij te zien in het Amerikaanse tijdschrift Vogue en in 2014 was hij het gezicht van modehuis Donna Karan. Verschillende sterren betuigden hun medeleven en plaatsten een eerbetoon aan Rieder op sociale media.

Zo schreef Ozzy Osbourne op Twitter: "Dylan Rieder. Een van de meest talentvolle en moedige jongens. Ik voel me gezegend dat ik je mocht leren kennen. Rust in vrede Dylan. Mijn condoleance aan de familie".