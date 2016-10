Russell Brand stal post en riskeert straf

LONDEN - Comedian Russel Brand is in de problemen gekomen nadat hij op televisie toegaf dat hij geld uit de post van mensen stal toen hij in zijn jonge jaren als postbode werkte. Het Britse Royal Mail laat weten dat het de zaak hoog opneemt.

Door ANP - 14-10-2016, 3:05 (Update 14-10-2016, 3:05)

Brand deed de openbaring tijdens de Jonathan Ross Show op de Britse zender ITV. "Ik had het niet moeten doen, dingen stelen. Ik heb er nu spijt van", aldus Brand.

De Britse komiek werkte slechts drie weken bij de post en stal geld om er vervolgens drugs van te kopen. Een woordvoerder van Royal Mail liet weten dat het bedrijf oneerlijk gedrag en het rommelen met de post van mensen niet accepteert. Ook zijn dergelijke gedragingen strafbaar.

De 41-jarige Brand en zijn 27-jarige vriendin Laura Gallacher verwachten binnenkort hun eerste kindje.