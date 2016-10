Clinton zamelt geld in met Broadway-sterren

ANP Clinton zamelt geld in met Broadway-sterren

NEW YORK - Hillary Clinton zamelt maandag in het theater St. James in New York geld in voor haar campagne. Daarbij wordt ze geholpen door een reeks theatermakers en musicalsterren bekend van Broadway. Dat meldt Page Six donderdag.

Door ANP - 14-10-2016, 4:42 (Update 14-10-2016, 4:42)

Zo zullen Sarah Jessica Parker en Andrea McArdle voor de aanwezigen Tomorrow zingen uit de musical Annie. Het evenement wordt gepresenteerd door Billy Crystal en verwacht wordt dat rijke New Yorkers hun portemonnee trekken voor de Democratische presidentskandidaat.

Clinton heeft momenteel een lichte voorsprong in de peilingen op haar tegenstander, de New Yorkse zakenman Donald Trump. De meeste sterren hebben zich echter massaal achter de voormalige First Lady en oud-minister van Buitenlandse Zaken geschaard.