ANP Jim Carrey huurt privédetective in om zaak ex

NEW YORK - Jim Carrey heeft een privédetective in de arm genomen om de familie van zijn ex-vriendin te onderzoeken. Dat meldt Page Six op basis van bronnen.

Door ANP - 14-10-2016, 5:42 (Update 14-10-2016, 5:42)

Carrey een relatie met Cathriona White. Haar moeder en de voormalige echtgenoot beschuldigen Carrey van betrokkenheid bij haar zelfmoord in 2015. Ook zou hij White meerdere soa's hebben gegeven.

Jim Carrey heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij besloot een detective in te huren om zijn onschuld te bewijzen en aan te tonen dat de nabestaanden van zijn ex-vriendin armlastig zijn en hem aanklagen vanwege het geld.

De familie van White reageerde geschokt op het nieuws dat Carrey een privédetective inhuurt. "Een detective inhuren om een rouwende moeder te onderzoeken is walgelijk. Deze man kent geen grenzen", aldus de advocaat van de familie White.