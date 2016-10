Richard: RTL ziet niet hoe populair Jopie is

ANP Richard: RTL ziet niet hoe populair Jopie is

ROTTERDAM - Richard Groenendijk baalt ervan dat RTL zijn Jopie Parlevliet Show van de buis haalt. Het alter ego van de cabaretier keert niet terug omdat het programma ‘niet in het profiel van de tv-zender past’, meldt AD.

Door ANP - 14-10-2016, 7:54 (Update 14-10-2016, 7:54)

“Kon RTL maar zien hoe populair Jopie Parlevliet is”, verzucht Richard in de krant. “Of het nou op de Coolsingel of in de Kalverstraat is: mensen klampen me voortdurend aan.” Aan de kijkcijfers ligt het volgens de cabaretier niet. “De laatste uitzending van dit seizoen, waarin Wendy van Dijk te gast was, trok 1,2 miljoen kijkers. Volgens RTL 4 zijn de kijkers die op mijn show afstemden toch wat te oud.”

Hoewel Jopie niet terugkeert op de buis, neemt Richard geen afscheid van de pittige Rotterdamse. “Ze is misschien wel mijn vrouwelijke versie: tikje vilein, maar het altijd fijn willen hebben met elkaar. Net als ik is ze van de oude stempel. Normen en waarden, maar ook een grote smoel.”

Jopie duikt geregeld op in de nieuwe theatershow van Groenendijk, Middenin de winternacht. Daarin brengt hij een ode aan de artiesten die hem hebben beïnvloed. “Jopie zingt haar versie van Blame It On The Boogie van The Jacksons. ‘’t Leg niet aan de accu, ’t leg niet aan de V-snaar, ’t leg niet aan de versnelling, nou, dan leg ’t aan de bougies’. Dat werk.”