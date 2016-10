Tony Wyczynski niet uit op tv-carrière

ANP Tony Wyczynski niet uit op tv-carrière

DEN HAAG - Tony ‘Sterretje’ Wyczynski heeft al meerdere tv-programma’s op zijn naam staan en is binnenkort te zien in Celebrity Stand-Up, maar ambieert desondanks geen televisiecarrière. Dat zegt hij in een interview met AD Haagse Courant.

Door ANP - 14-10-2016, 9:21 (Update 14-10-2016, 9:21)

Tony werkt met zijn vader in de bouw, geeft kitesurfles, is veel bezig met sporten en timmert als dj en producer aan de weg. “Ik heb net twee remixen uitgebracht en de volgende ligt al klaar.” Tijd voor televisie heeft hij eigenlijk niet eens. Toch zag hij Celebrity Stand-Up ‘meteen zitten’ toen hij werd gevraagd door Comedy Central. “Je mag je eigen verhaal doen, wat het gemakkelijker maakt, al moet je natuurlijk wel grappen maken.”

Volgens Tony is het hem gelukt het publiek aan het lachen te maken. “Spannend was het wel. Thema van mijn verhaal is de bijnaam. Ik heb vanaf mijn jeugd al bijnamen gehad. En Sterretje… die is achterhaald, hoor.”

Oh oh daar gaan we weer

Voor één programma zou Tony zijn agenda leegmaken, Expeditie Robinson. “Dat is een droom. Als ik donderdagavond uit de sportschool kom, ga ik er onmiddellijk voor zitten. Lijkt me geweldig om aan mee te doen, maar ik weet niet of ze op mij zitten te wachten.”

Aan de nieuwe variant op Oh oh Cherso, Oh oh daar gaan we weer, hoeft Tony niet mee te doen. “Ik ben 31, het is goed zo. Ik ben met andere dingen bezig.”