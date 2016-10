Dchar en Van Dam spreken animatiefilm in

ANP Dchar en Van Dam spreken animatiefilm in

UTRECHT - Acteurs Nasrdin Dchar en Steye van Dam hebben stemmen ingesproken voor de nieuwe Nederlandse animatiefilm Kop op. Ook Pauline Cornelisse heeft haar stem geleend aan één van de personages, zo maakte producent Viking Film vrijdag bekend.

Door ANP - 14-10-2016, 9:24 (Update 14-10-2016, 9:24)

Kop op is de nieuwe film van het trio Job, Joris en Marieke. Zij werden twee jaar geleden genomineerd voor een Oscar voor het korte filmpje A Single Life. In Kop op vinden de drie vrienden Sef, Wesley en Marjolein een magische wasmachine. Hiermee wisselen ze per ongeluk van hoofd, waardoor ze vervolgens elkaars leven moeten overnemen. Dchar, Van Dam en Cornelisse hebben de drie vrienden ingesproken.

Kop op gaat woensdag 19 oktober in première op het Cinekid Festival in Amsterdam. Daarna draait de film op 26 oktober ook op het Klik Animation Festival. In december zendt de VPRO de film uit in het programma Zapp.

Behalve films als A Single Life en het promotiefilmpje voor de start van de Tour de France in Utrecht maken Job, Joris en Marieke ook kinderboeken. Onlangs kwam hun eerste 'geïllustreerde whodunnit' uit, Wie doet dat toch?