Paul de Leeuw denkt nog niet aan stoppen

AMSTERDAM - Paul de Leeuw had vrijdag een treurige boodschap voor de mensen die geen fan van hem zijn. “Ik moet de mensen die een hekel aan me hebben teleurstellen: ze zijn nog niet van me af want ik bouw dus weer nieuw publiek op”, zei de kersverse winnaar van de Gouden Stuiver op 100% NL in de ochtendshow van Lex Gaarthuis.

14-10-2016, 9:48

De prijs voor beste jeugdprogramma, die hij kreeg voor Pauls Puber Kookshow, voelt voor De Leeuw ‘heel erg als een zie je wel’. Paul lag vorige maand in de clinch met de VARA, dat schoof met zijn jongerenprogramma.

“Het is zo’n moeilijk programma om te maken”, herhaalde Paul vrijdag. “Maar ook heel leuk. Toen de hele ploeg hier gister was na afloop om een borrel te drinken was ik heel erg blij.”