Edsilia Rombley viert jubileum in Carré

ANP Edsilia Rombley viert jubileum in Carré

AMSTERDAM - Een meisjesdroom van Edsilia Rombley gaat volgend jaar in vervulling. De zangeres staat op vrijdag 12 mei op het podium van Koninklijk Theater Carré. Edsilia viert daarmee dat ze twintig jaar in het vak zit.

Door ANP - 14-10-2016, 10:41 (Update 14-10-2016, 10:41)

“Ik vind het zo bijzonder”, reageert Edsilia. “Juist in Carré, waar ik ademloos naar anderen heb gekeken, waar mijn liefde voor theater begon en ik keer op keer geïnspireerd raakte, mag ik alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen twintig jaar, samenbrengen in een show. Het is echt een ontzettende eer.”

In Carré neemt Edsilia het publiek mee terug in de tijd. De show bestaat uit hoogtepunten uit haar carrière, die in 1996 begon toen ze als zeventienjarige de Soundmixshow won. “Er zijn zoveel stromingen waar ik van houd, dat ik nooit heb kunnen kiezen”, zegt Edsilia over haar brede muzieksmaak. “En dat hoeft gelukkig ook niet, want in al die verschillende stijlen kan ik altijd een stukje van mezelf kwijt.”

“Voor mij betekent muziek brengen aan mensen, zingen vanuit je hart”, gaat ze verder. “Mijn gevoelens delen met het publiek en samen mooie momenten beleven. Ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk dat ik dat straks in Carré mag doen!”