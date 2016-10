Bruno Mars hoogste nieuwe binnenkomer

ANP Bruno Mars hoogste nieuwe binnenkomer

AMSTELVEEN - Bruno Mars is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de Single Top 100. De Amerikaanse zanger, die naar Nederland komt voor de uitreiking van de MTV EMA, verovert met zijn 24K Magic de achttiende positie in de hitlijst.

Door ANP - 14-10-2016, 15:41 (Update 14-10-2016, 15:41)

24K Magic is de eerste single van Bruno’s derde studioalbum. Die plaat, die eveneens 24K Magic heet, verschijnt op 18 november. De zanger is in november in Rotterdam voor de uitreiking van de MTV EMA. Bruno brengt tijdens de awardshow van de muziekzender zijn nieuwe single ten gehore.

In de top van de Single Top 100 verandert deze week niets. Justin Bieber en DJ Snake blijven de lijst aanvoeren met Let Me Love You. De Canadese zanger is ook terug te vinden op de derde plek, met Cold Water, zijn samenwerking met Major Lazer en MØ. De tweede plek is ook deze week voor The Chainsmokers en Halsey met Closer. Ook The Chainsmokers komen naar Nederland. Het Amerikaanse duo is volgende week in Amsterdam in het kader van het Amsterdam Dance Event (ADE). Vrijdag werd bekend dat de twee ook volgend jaar februari een show verzorgen in Amsterdam.

Single Top 10 week 42

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

2. (2) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

3. (3) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

4. (5) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

5. (8) The Weeknd feat Daft Punk - Starboy

6. (4) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7. (6) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

8. (7) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers

9. (9) Sia feat. Kendrick Lamar - The Greatest

10. (13) Calvin Harris - My Way