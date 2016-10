Damian Lewis terug naar West End

LONDEN - Homeland-acteur Damian Lewis keert terug naar het theater. De Engelse acteur krijgt een hoofdrol in het toneelstuk The Goat, or Who Is Sylvia? Damian Lewis staat vanaf 24 maart twaalf weken in het theater Royal Haymarket.

Lewis speelt volgens de BBC een beroemde architect die aan zijn vrouw opbiecht dat hij haar bedriegt met een geit, genaamd Sylvia. Het toneelstuk is een hoogtepunt uit het oeuvre van de Amerikaanse toneelschrijver Edward Albee die vorige maand op 88-jarige leeftijd overleed.

Abee is met name bekend van Who's Afraid of Virginia Woolf. Dat toneelstuk is volgend jaar ook op West End in Londen te zien met Imelda Staunton in de hoofdrol.