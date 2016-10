Foo Fighters treffen schikking over shows

LOS ANGELES - De Amerikaanse band Foo Fighters en twee verzekeringsmaatschappijen hebben een schikking getroffen over compensatie van afgelaste concerten. Dat melden media in de Verenigde Staten. Vorig jaar moest de band shows cancelen vanwege de beenbreuk van frontman Dave Grohl en de aanslagen in Parijs.

Door ANP - 14-10-2016, 21:18 (Update 14-10-2016, 21:18)

Grohl brak in de zomer van 2015 zijn been in het Zweedse Göteborg. De band moest verstek laten gaan tijdens zeven geplande shows, waaronder twee in Londen. De verzekeringsmaatschappij betaalde vier van de afgelaste concerten. De betalingen werden stopgezet toen de band de tournee hervatte. Volgens de verzekeraar betekende dit dat Foo Fighters de afgelaste shows inhaalde en dus geen recht had op schadeloosstelling.

Het advieskantoor van de band kreeg daarvan de schuld. Het kantoor was er volgens Foo Fighters ook debet aan dat Dave Grohl en de zijnen geen schadevergoeding kregen voor het cancelen van concerten vlak na de aanslagen in Parijs.

De band heeft nu een schikking getroffen met de verzekeraar en het adviesvureau. Het is niet duidelijk hoe de schikking in elkaar steekt en om welk bedrag het gaat.