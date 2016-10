Eric Clapton aangeklaagd over muziekrechten

ANP Eric Clapton aangeklaagd over muziekrechten

LOS ANGELES - Eric Clapton is verwikkeld in een rechtszaak over de muziekrechten van het nummer Alberta op zijn album MTV Unplugged.

Door ANP - 14-10-2016, 22:46 (Update 14-10-2016, 22:46)

Nabestaanden van bluesmuzikant Bo Carter claimen in de rechtszaak dat het nummer ten onrechte wordt toegeschreven aan zanger en gitaris Lead Belly. In rechtbankstukken beargumenteren de rechthebbenden dat het nummer is afgeleid van Corrine Corrina, dat musicus Bo Carter schreef.

Eric Clapton heeft miljoenen exemplaren verkocht van Unplugged, waardoor veel royalty's mogelijk ten onrechte zijn uitgekeerd aan de verkeerde partij.