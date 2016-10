Jongens van 4U winnen The Next Boy/Girl Band

ANP Jongens van 4U winnen The Next Boy/Girl Band

HILVERSUM - De talentenjacht The Next Boy/Girl Band is vrijdagavond gewonnen door de jongens van 4U. Hun single Bitter Taste is het meest gestreamd en gedownload door het publiek. De finale van het eerste seizoen van deze talentenjacht was live te zien op SBS6.

Door ANP - 14-10-2016, 23:24 (Update 14-10-2016, 23:24)

In de laatste show hoorden de vrouwelijke finalistes dat ze alle vijf een plekje in de girlband houden. Anders dan verwacht viel er dus niemand meer af. Romy, Som, Rony, Denise en Delany vormen daarmee definitief de meidengroep genaamd GRLBND, die afgelopen week hun single Party afleverde. Toen werden ook beide bandnamen bekend.

Bij de jongens bleven vrijdag vier van de vijf over. Jeronimo viel af en moest vrijdagavond zijn plek in de boyband afstaan. De vier overblijvers zijn Luca, Toon, Jaimy en Tiago. Aan het einde van de avond maakten Nicolette van Dam en Tim Douwsma bekend dat 4U de nieuwe talentenjacht heeft gewonnen met hun single Bitter Taste.

8Ball Music is de platenmaatschappij achter de jongensgroep die is geformeerd onder leiding van Tony van de Berkt. John Ewbank, namens Universal Music, is in charge bij de girlband.