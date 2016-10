Oscarregisseur lost Oscarregisseur af

ROTTERDAM - Oscarwinnaar Mike van Diem (Karakter, De Surprise) neemt de regie van de speelfilm Tulips, Love Honour and a Bike over van zijn Oscar winnende collega Marleen Gorris (Antonia). Dat meldt het AD.

Door ANP - 15-10-2016, 8:04 (Update 15-10-2016, 8:04)

Gorris kreeg tijdens de opnames last van een burn-out, waardoor de film een jaar lang stillag. Maar onder Van Diem zijn de opnames deze week hervat. ''We hadden ongeveer 35 procent van de film al genomen onder regie van Marleen en Annemarie van de Mond, de regie-assistente. Toen moesten we besluiten de draaiperiode in twee delen te gaan doen'', vertelt producent Hans de Weers.

Door de tegenslag liggen de kosten wel hoger dan de eerder gebudgetteerde 5 miljoen euro. ''Maar dat is te overzien. We hebben kunnen herfinancieren. Het zou doodzonde zijn geweest als deze film geannuleerd was'', aldus De Weers.

Tulips, Love, Honour and a Bike is een 'feelgood familiedrama' en vertelt een Canadese vrouw die naar Italië gaat om de as van haar moeder te verstrooien. Daar komt ze er eindelijk achter wie haar vader was en hoe die op onfortuinlijke wijze aan zijn eind is gekomen. Gijs Naber speelt een van de hoofdrollen. Het is een coproductie tussen Nederland, Italië en Canada. Het is de bedoeling dat de film volgend jaar september op het filmfestival van Toronto in première gaat.